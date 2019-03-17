В России стая бродячих собак искусала ребенка: опубликованы страшные кадры

В российском Магадане стая бродячих собак искусала ребенка в городском парке, из-за чего мальчика госпитализировали.

По данным пресс-службы правительства Магаданской области, заместитель председателя сообщил о нападении животных (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мальчик с серьезными травмами от укусов был доставлен в областную больницу и прооперирован. Губернатор Магаданской области потребовал от муниципальных властей вместе с правоохранительными органами, строго в рамках закона, решить проблему с бродячими собаками, которые начали кидаться на людей. Доложить о принятых мерах и решениях городские чиновники должны будут в течение суток", – сказано в сообщении.

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Судя по кадрам, обнародованным в Telegram-канале "Лента дня", на помощь ребенку кинулся местный житель. Он прогнал животных, которые успели к тому моменту покусать мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России мужчина похвастался тем, что выследил стаю волков и задавил одного из них снегоходом, а потом бил его по морде.

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