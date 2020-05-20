В соцсетях появилось видео, как в России пожилая женщина с криками не пускала в подъезд дома местную жительницу из-за того, что та была без маски во время пандемии коронавируса.

Как написало издание "Регион Online", инцидент произошел в Анапе. Видео сняла сама "пострадавшая", которая была еще и с детьми (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как пожилая женщина начала кричать, требовать, чтобы соседка без маски ушла подальше. Также она угрожала вызовом полиции.

В России старушка набросилась на маму с детьми из-за маски. Иллюстрация

"Нету маски у тебя! Нету маски! Пошла вон! Пошла вон! У нас масочный! Масочный! Масочный!" – кричала та.

Мама детей же отвечала спокойно, пыталась решить ситуацию, но малыши начинали плакать. Чем закончился инцидент – неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, священник РПЦ отец Сергей (Николай Романов), проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса.