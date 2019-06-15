В России среди лета повалил снег: видео и фото аномалии

В России, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, внезапно повалил снег.

Фото и видео аномалии в сети сразу же выложили очевидцы. Как пишет "Знак", в регионе был объявлен штормовой прогноз. Огромное количество снега уже привело к множественным авариям. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте).

Для очистки дорог пришлось использовать спецтехнику.

Снег в России Паблик "Тазовский район — официальная группа" в "ВКонтакте"

Отмечается, что в последний раз в это время года снег выпал 12 июня 2017 года. Однако, старожилы говорят, что не помнят летом такой сильной метели.

Паблик "Тазовский район — официальная группа" в "ВКонтакте"

Паблик "Тазовский район — официальная группа" в "ВКонтакте"

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня на трассе Бердичев – Житомир выпало огромное количество осадков в виде града и мелкого снега.

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