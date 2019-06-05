В России средь лета выпал снег: яркие фото и видео

Сегодня, 5 июня, в столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде выпал снег, а на территории европейской и западной России наблюдается аномальная жара.

Видео и фото публикуют свидетели в сети Интернет. Синоптики утверждают, что такая же ситуация была в регионе и в 2018 году (чтоб посмотреть видео и фото — доскролльте новость до конца).

"Ситуация не совсем рядовая, но и назвать ее экстремальной сложно. Обычная ситуация, живем на Полярном круге, такая погода вполне возможна", — сообщил руководитель регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин в комментарии РИА Новости.

Метеоролог добавил, что во второй половине дня осадки должны прекратиться, но сначала снег сменится дождем.

"Так ситуация складывается, что хорошие условия созданы для затягивания воздуха с севера и похолодание у нас", — сказал он.

В то же время на европейскую Россию пришла жара, принесшая новые температурные рекорды, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

По словам синоптиков, установившийся над Центром европейской территории России антициклон создал условия для сильного прогрева воздуха. В начале июня положительная аномалия температуры воздуха на юге европейской России достигла 5-8°.

Так, 2 июня температурный рекорд обновился в городах: Волгоград, Гудермес, Ставрополь, Минеральные воды, Верхний Баскунчак и некоторых других, комментируют в Гидрометцентре. Самая высокая температура наблюдалась в поселке Верхний Баскунчак, что в Астраханской области: в прошедшее воскресенье воздух там прогрелся до +37,9°, что на 0,3° выше, чем было в 1990 году.

По прогнозам, в регионе в ближайшие два дня пройдут кратковременные дожди, но жаркая погода сохраниться — возможны новые температурные рекорды.

Как говорится в сообщении, на запад России тоже пришла жара: 4 июня в Калининграде побит рекорд 1981 года — температура повысилась до 29,4°. Резко потеплело и в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях.

Жара на западе России продержится несколько дней, местами до конца текущей недели, добавляют синоптики. А температура может достигать отметки в 30 градусов и превышать ее.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России столицу Ямало-Ненецкого автономного округа Салехард за неделю до лета накрыла снежная буря.

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