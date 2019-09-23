В России сразу три силовика Путина покончили с собой: что известно

В России покончил с собой глава ОМВД Яковлевского горокруга, Белгородской области Александр Рахимбердин.

Тело полицейского нашли в частном доме в садоводстве "Строитель", сообщает Crime Russia.

В местном УМВД подтвердили гибель их сотрудника. В ведомстве началась проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего.

Известно, что в 2017 году он был в командировке в Дагестане. Там он находился в составе сводного отряда полиции шесть месяцев. После этого силовик, будучи тогда инспектором ОУУП и ПДН ОМВД по Яковлевскому району, получил благодарность за службу от и.о. начальника УМВД региона Владимира Жигайло.

Александр Рахимбердин

Также сообщается, что ранее счеты с жизнь свели два росгвардейца. В Вологодской области руководитель ОВО облил себя бензином и поджег прямо во время проверки вышестоящим подразделением. А в Ивановской области совершил суицид начальник штаба майор Росгвардии Дмитрий Патраничев.

Как рассказали коллеги погибшего, за пару дней до самоубийства Патраничев ходил подавленный.

"Три раза писал на пенсию, но его отговаривали и принудительно назначали на разные должности, но, видать, это никого не насторожило", – сообщил источник телеграмм-каналу Омбудсмен полиции.

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В руководстве Росгвардии заявили, что по факту двух суицидов начата служебная проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московском административном округе Зеленоград (Россия) 14-летний школьник покончил с собой перед праздничной линейкой на День знаний.

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