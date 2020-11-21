В России спустя полгода ввели ответные санкции против Британии

Россия закрыла въезд для 25 подданных Великобритании из-за персональных санкций, которые ранее страна вела против российских граждан из-за "дела Магнитского".

Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-служба МИД РФ, ссылаясь на закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ".

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа", – сообщила представитель министерства Мария Захарова.

При этом не указано, кто именно из британцев попал в санкционный список России.

Напомним, что в июле 2020 года Британия ввела персональные санкции против 25 россиян в связи с "делом Магнитского". Добавим, что еще в 2012 году Конгресс США принял т.н. "закон Магнитского", налагающий санкции на российских госслужащих, подозреваемых в нарушении прав человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничительные меры Евросоюза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.