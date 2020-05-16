В случае ядерного конфликта между США и Россией последняя гарантированно проиграет.

Как заявил в интервью OBOZREVATEL известный российский политолог Дмитрий Орешкин, россияне сколько угодно могут угрожать и шантажировать ядерным оружием, но они не самоубийцы.

Владимир Путин проиграет в ядерном противостоянии со США

"Они понимают, что в случае ядерного конфликта им останется утешаться тем, что они попадут в рай, как говорил Владимир Владимирович, а американцы просто здохнут", – отметил он.

При этом, по словам Орешкина, есть рабочая гипотеза, что американцы еще и "не здохнут", потому что у них достаточно хорошо развита система обороны.

"Или, во всяком случае, здохнут, но не все. А вот путинская бригада будет вычищена под корень", – подчеркнул политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как потенциальный агрессор нанесет удар.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай. А они просто все сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", – сказал он.

Скандально известный протоирей Русской православной церкви Всеволод Чаплин также призывал россиян не бояться смерти после ядерного взрыва.