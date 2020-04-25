В России совершил жесткую посадку вертолет с 8 людьми на борту. Фото и видео

Новости России 10:08, 25.04.2020 Обновлено: 12:20, 25.04.2020

В пятницу, 25 апреля, на российском Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.

Как сообщили в экстренных службах, вертолет направлялся на газовое месторождение "Ванкор" в Красноярском крае и, предположительно, попал в вихревой поток (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вертолет Ми-26
Иллюстрация

На борту находились восемь человек – пять пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, пострадали шесть человек. В частности, двое бортинженеров получили множественные переломы ребер, их госпитализировала санавиация.

К ЧП могли привести плохие погодные условия. В регионе сейчас сильный ветер с порывами до 13 м/с и снег.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа СК РФ.

Позднее в экстренных службах сообщили, что предварительно, у вертолета произошел отказ левого двигателя.

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РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости

Как ранее писал OBOZREVATEL, с пассажирским самолетом авиакомпании Air Canada произошло ЧП. Так, у лайнера отпало колесо при взлете. Инцидент произошел с лайнером Airbus A319, следовавшим из Нью-Йорка в Торонто.

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