В России сотрудники колонии устроили стриптиз: пошлое видео

В Красноярске (Россия) на корпоративе по случаю Дня лесника сотрудники колонии-поселения №14 устроили стриптиз.

Видео эротического танца просочилось в сеть. Об этом сообщает телеграм-канал "Красноярск №1".

На видео девушки раздевают мужчин. По словам временно исполняющего обязанности начальника колонии Александра Трефилова, которого отстранили от выполнения обязанностей, это мог быть просто конкурс.

В региональном управлении ФСИН изданию "Проспект Мира" заявили, что мероприятие прошло не в колонии, а в клубе поселка Тамтачет.

Источники сообщили, что стриптиз начался после ухода с мероприятия Трефилова. До его ухода сотрудники участвовали в культурной программе и ужинали.

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