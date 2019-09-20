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20 сентября • обновлено в 12:18
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В России сотрудники колонии устроили стриптиз: пошлое видео

1.8т Читать материал на украинском

В Красноярске (Россия) на корпоративе по случаю Дня лесника сотрудники колонии-поселения №14 устроили стриптиз.

Видео эротического танца просочилось в сеть. Об этом сообщает телеграм-канал "Красноярск №1".

На видео девушки раздевают мужчин. По словам временно исполняющего обязанности начальника колонии Александра Трефилова, которого отстранили от выполнения обязанностей, это мог быть просто конкурс.

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В региональном управлении ФСИН изданию "Проспект Мира" заявили, что мероприятие прошло не в колонии, а в клубе поселка Тамтачет.

Источники сообщили, что стриптиз начался после ухода с мероприятия Трефилова. До его ухода сотрудники участвовали в культурной программе и ужинали.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Быдлo кацaпское. Это все, что про этот скот надо знать! Это животные. Одичалые менты.
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70rus xxx
70rus xxx
ПООЗООРРР!!!! Украина все из себя целку строит.
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70rus xxx
70rus xxx
Кацaп Кацaпыч, смешон ты,малый.Но,не осуждаю.Все живу ожиданием,когда ты хоть что то по делу скажешь?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, быдлo, смотри кино. Мусор расейский
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