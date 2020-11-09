В России солдат-срочник расстрелял людей и сбежал: все детали

Утром 9 ноября в Воронеже (Россия) солдат-срочник убил троих сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор".

Как сообщило российское издание ТАСС, парень устроил стрельбу из пистолета, который забрал у офицера, и забаррикадировался на территории части. В итоге ему удалось сбежать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Власти Воронежской области также подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. "Да, факт такой имеется, мы сами выясняем все подробности, там несколько погибших", –сообщили в администрации региона.

В свою очередь на Telegram-канале Mash добавили, что стрелок, помимо всего, якобы еще был вооружен топором.

По данным Telegram-канала Baza, подозреваемым оказался 20-летний Антон Макаров, который служит в батальоне аэродромно-технического обеспечения. В момент побега он прихватил с собой пистолет и два магазина к нему с патронами.

Поиски сбежавшего срочника Макарова, пишет Telegram-канал LIFE SHOT, начали в Советском районе Воронежа. Стрелок одет в зеленую пиксельную форму. Аэродром, где произошла стрельба, оцепили. К поиску Макарова, по данным Росгвардии, привлекли более 100 бойцов ОМОН, СОБР, а также беспилотники.

Также стали известны имена его жертв:

майор Сергей Ермолаев;

ефрейтор Сергей Кажокин;

рядовой Нинаил Актилиев.

Еще один рядовой Фирсов был госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку.

Причиной конфликта якобы стала драка Макарова с дежурным по полку майором Ермолаевым, который приехал с проверкой в батальон. Именно пистолет этого офицера забрал солдат.

Позже в военной части, где произошли убийства, восстановили последовательность событий. Так, выяснилось, что около 5 утра Макаров из бомбардировочного полка военной части 45117 вступил в словесный конфликт с майором Ермолаевым, который прибыл с проверкой наряда. Он отобрал его табельный пистолет Макарова с 16 патронами и выстрелил в офицера.

К Ермолаеву подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, но призывник выстрелил и в него. Спустя некоторое время он убил еще двоих военных и сбежал из части.

В школе, где учился Макаров, рассказали, что он был агрессивным ребенком. По словам учителей, парня воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль. Характер у него был очень сложный и конфликтный.

Такого же мнения о стрелке и в воронежском институте МВД, где он проучился на местном радиотехническом факультете два года перед армией.

Педагоги-офицеры плохо вспоминают о Макарове и утверждают, что тот был вспыльчив, недисциплинирован и, порой, чрезмерно агрессивен. По мнению однокурсников парня, он иногда странно вел себя, например, мог внезапно закричать.

После ЧП на аэродроме возле здания института МВД в Воронеже выставили дополнительную охрану. Педагоги испугались, что он может явиться к ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября 2019 года в Забайкалье (Россия) 20-летний военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли, еще двое получили ранения.