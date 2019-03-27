В России собака набросилась на ребенка на детской площадке. Видео 18+

В Свердловской области России в городе Ревда бездомная собака напала и покусала 12-летнего мальчика.

Местная полиция уже возбудила уголовное дело из-за нападения животного на ребенка, сообщает пресс-служба регионального Следкома РФ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Уголовное дело возбуждено с учетом того, что усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных", – сказано в сообщении.

В сети было опубликована запись нападения, на которой видно, что собака набросилась на мальчика на детской площадке. Рядом работал дворник, но он никак не реагировал. Известно, что прогнал собаку мужчина, проезжавший мимо на авто.

В полиции отметили, что в результате нападения у ребенка множественные укусы, ему наложили швы на ногу.

Уголовное дело расследуется по ст. 293 Уголовного кодекса РФ ("Халатность"). В настоящее время следствие устанавливает должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России стая бродячих собак искусала ребенка.

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