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5 мая • обновлено в 11:29
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В России снова опозорились плакатом ко Дню победы. Фото

6.7т
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В российском Усинске (республика Коми) ко Дню победы вывесили баннер с солдатом и оленем, но в нем обнаружили ошибку и убрали.

Советская армия действительно использовала оленей во время Второй мировой войны, а вот вместо советского солдата или союзника на нем изображен финский боец с автоматом Suomi KP/31, пишет Medialeaks (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Плакат также сопровождала подпись:

"За кругом Полярным в Великой войне Сражались олени и люди. Поклонимся им, постоим в тишине, Пусть вечная слава им будет!"

Снимок нашли в альбоме Warrior of Lapland. Как оказалось, на нем изображен один из финских солдат, которые воевали на стороне фашистской Германии, а также оккупировали Карелию и участвовали в блокаде Ленинграда.

В российском Усинске опозорились плакатом ко Дню победы

В российском Усинске опозорились плакатом ко Дню победы

medialeaks.ru

Власти уже сняли плакат. По словам первого заместителя администрации городского округа "Усинск" Татьяны Анисимовой, ошибка произошла из-за "недостатка исторической экспертизы в управлении культуры".

Она заявила, что причастных к этому строго накажут.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый подобный случай в России. Так, в Благовещенске появился поздравительный плакат ко Дню Победы с немецкими солдатами. Такая же ситуация произошла в пригороде Москвы Ивантеевке и аннексированном Россией Крыму.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Вторая мировая война
Место
Россия
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