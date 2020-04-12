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12 апреля • обновлено в 13:42
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В России случился массовый побег из психбольницы: набросились на медсестру с заточкой. Видео

6.8т
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В российском Иркутске из областной психиатрической больницы сбежали шесть пациентов. На данный момент все они уже задержаны.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, угрожая медсестре ножом, пациенты заставили ее открыть дверь и скрылись (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Момент нападения на медсестру

Момент нападения на медсестру

Скрины видео

По информации источников, сбежавшим от 19 до 28 лет, организатором побега был 28-летний Павел Шилов. Именно он набросился на медсестру с заточкой, сделанной из канцелярского ножа.

Сейчас всех сбежавших задержали, они доставлены в отдел полиции.

В России случился массовый побег из психбольницы: видео и фото сбежавших

Telegram/LIFE SHOT

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ангарске Иркутской области в колонии №15 заключенные устроили бунт и напали на сотрудников учреждения. Также на территории тюрьмы произошел пожар.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Половецький Печеніг
Половецький Печеніг
Ловить не переловить, 120млн на дурдоме раsseи. Москва-Воронеж ...й догонешь!
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Сейчас увеличится количество сруских комментаторов на обозе. Срасея в целом и есть психбольница
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Pavlov Dmitry, о- отаку свихнулся на карантине!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Всея Руси Князь, а как же Укроина? Она тогда где?
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