В России случился массовый побег из психбольницы: набросились на медсестру с заточкой. Видео

В российском Иркутске из областной психиатрической больницы сбежали шесть пациентов. На данный момент все они уже задержаны.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, угрожая медсестре ножом, пациенты заставили ее открыть дверь и скрылись (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Момент нападения на медсестру Скрины видео

По информации источников, сбежавшим от 19 до 28 лет, организатором побега был 28-летний Павел Шилов. Именно он набросился на медсестру с заточкой, сделанной из канцелярского ножа.

Сейчас всех сбежавших задержали, они доставлены в отдел полиции.

Telegram/LIFE SHOT

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ангарске Иркутской области в колонии №15 заключенные устроили бунт и напали на сотрудников учреждения. Также на территории тюрьмы произошел пожар.

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