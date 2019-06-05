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В России случилось новое ЧП с самолетом: на борту более 200 пассажиров

2.1тЧитать материал на украинском

В ночь на 5 июня самолет Boeing 757-200 рейса Анталья - Барнаул совершил нештатную посадку в барнаульском аэропорту.

Причиной стала техническая неисправность. На борту находились 229 пассажиров и 7 членов экипажа, передает ТАСС.

"Борт пришел с часовой задержкой. Самолет приземлился благополучно, сейчас его осматривают в аэропорту. На замену пришел борт из аэропорта Толмачево, который уже улетел в Анталью", – рассказали в пресс-службе аэропорта.

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Boeing 757-20

Boeing 757-20

azal.az

Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет сел штатно, но при посадке сработал датчик технической неисправности. Дополнительных манипуляций при посадке не потребовалось.

"Будем выяснять вопрос, повлияет ли это на отправку пассажиров в последующие рейсы, сейчас устанавливаем информацию. Будем контролировать соблюдение прав пассажиров на последующие рейсы, которые были запланированы к отправке этим судном, самолет будет осматриваться", – сказали там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 3 июня, в России Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" не смог вылететь из аэропорта из-за поломки подкрылок.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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