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В России случилось новое ЧП с пассажирским самолетом: что произошло

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В России в аэропорту "Пулково" совершил экстренную посадку самолет Airbus 330 компании Hainan Airlines, который летел рейсом Пекин – Санкт-Петербург.

Как сообщает "Фонтанка" сигнал о возгорании на борту воздушного сигнала произошел из-за неисправного датчика. Самолет приземлился без происшествий.

Отмечается, что рейс HU7965 коснулся земли в 18:59, на борту был 251 пассажир, никто из них не пострадал. Экстренные службы были готовы тушить пламя, но тревога оказалась ложной, никакого пожара на борту не было.

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Сервис Флайтрадар не зафиксировал сигналов бедствия от пилотов. Причина переполоха, по предварительной информации, была в ложно сработавшем датчике.

В России случилось новое ЧП с пассажирским самолетом: что произошло

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России произошло очередное ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Техник воздушного судна рейса Москва-Ижевск забыл открепить металлический трос, который во время полета продырявил фюзеляж лайнера.

Также в России самолет авиакомпании Utair два часа кружил в окрестностях города Сургут вместо того, чтобы осуществлять рейс до г. Худжандж в Таджикистане.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
самолет
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацап - не пилот! Кацап - идиот! (с)
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Юг Руси
Юг Руси
"..... сигнал о возгорании на борту воздушного сигнала произошел из-за неисправного датчика." - 🤣
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Юг Руси, йух соси! Тварь паРАшная - тупа, шо валянок!
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