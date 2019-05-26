В России случилось новое ЧП с пассажирским самолетом: что произошло

В России в аэропорту "Пулково" совершил экстренную посадку самолет Airbus 330 компании Hainan Airlines, который летел рейсом Пекин – Санкт-Петербург.

Как сообщает "Фонтанка" сигнал о возгорании на борту воздушного сигнала произошел из-за неисправного датчика. Самолет приземлился без происшествий.

Отмечается, что рейс HU7965 коснулся земли в 18:59, на борту был 251 пассажир, никто из них не пострадал. Экстренные службы были готовы тушить пламя, но тревога оказалась ложной, никакого пожара на борту не было.

Сервис Флайтрадар не зафиксировал сигналов бедствия от пилотов. Причина переполоха, по предварительной информации, была в ложно сработавшем датчике.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России произошло очередное ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Техник воздушного судна рейса Москва-Ижевск забыл открепить металлический трос, который во время полета продырявил фюзеляж лайнера.

Также в России самолет авиакомпании Utair два часа кружил в окрестностях города Сургут вместо того, чтобы осуществлять рейс до г. Худжандж в Таджикистане.

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