В России случилось ЧП с судном: весь экипаж пропал без вести

Юрий Сергиенко Новости России 12:01, 14.06.2020 Обновлено: 12:02, 14.06.2020

В Авачинской бухте (Камчатский край России) перевернулся катер, на борту которого находилось четыре человека. Все они пропали без вести, проводятся спасательные работы.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня, сообщается на сайте главного управления МЧС по Камчатскому краю.

В России случилось ЧП с судном: спасатели ищут пропавших без вести
morspas.com

Катер "Тихий" доставлял груз к другому судну. При невыясненных обстоятельствах он перевернулся.

Само судно обнаружили в 40 км от берега, однако экипажа поблизости не оказалось. Спасатели ведут поиск четырех мужчин.

В Telegram-канале "112" обнародован список пропавших. Это Калмыков Алексей Александрович, Серов Виталий Юрьевич, Гусев Владимир Юрьевич и Чамиашвили Эдуард Тимурович.

Четырех пропавших без вести ищут спасатели
Telegram "112"

В спасательной операции задействован буксир "Капитан Мишин", на месте происшествия работает следственная группа.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения морского транспорта) УК РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Черном море танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецким судном, в результате чего лодка затонула.

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