В России случайно выдали снимок актрисы за героя СССР. Фото конфуза

В российском Санкт-Петербурге разместили баннер защитникам Ленинграда (бывшее название города) во Второй мировой войне, где вместо фото героя Советского Союза использовали снимок актрисы.

Речь идет о советской девушке-снайпере Алии Молдагуловой и азиатки Айтурган Темировой, которая сыграла ее в фильме "Снайперы". На это обратили внимание местные жители и сообщили о "недоразумении" СМИ.

По словам горожанки, на памятные баннера, которые появились в городе в начале декабря, рекламщики поместили фото, выполненные в разных стилистиках и разных лет.

"Алия Молдагулова была защитницей Ленинграда и умерла, будучи совсем юной. Я могла бы понять, если бы информация о ней была закрытая, но ведь это не так. Айтурган Темирова, чью фотографию разместили на плакате, очень известная в Средней Азии актриса. Она исполняла роль Молдагуловой. Более того – она жива", – возмутилась автор фотофакта Жанар Кусаинова.

Она подчеркнула, что в Санкт-Петербургском доме национальностей на ее претензию ответили, мол, "они же похожи". Тогда как комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики и вовсе предложил женщине найти другой снимок героя СССР и прислать им.

"Нельзя допускать подобную халатность. Особенно в городе, где столько людей погибло в годы войны", – добавила Кусаинова.

Со своей стороны СМИ пишет, что в указанных учреждениях ошибку признают и разбираются в ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандистский ресурс РИА Новости снимком украинского истребителя Су-27 проиллюстрировал материал о якобы перехвате над Балтийским морем самолетов НАТО .