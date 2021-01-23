В России случайно подтвердили существование "дворца Путина" – СМИ

Компания ООО "Аэрокомплекс", Москва, которая занимается снабжением аэропортов наземным техникой, указала на своем официальном сайте, что среди прочих обслуживала вертолетные площадки резиденций президента России Владимира Путина "Ново-Огарево", "Бочаров ручей" и "Прасковеевка".

Как пишет российское издание "Открытые медиа", тем самым фирма "нечаянно подтвердила" расследование оппозиционера Алексея Навального о так называемом "дворце Путина" под Геленджиком.

После сообщения "Открытых медиа" с сайта "Аэрокомплекса" убрали упоминание о резиденции "Прасковеевка", передает "Радио Свобода".

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложил журналистам обратиться с данным вопросом к компании и в очередной раз отметил, что Путин не имеет отношения к "дворцу". В свою очередь директор "Аэрокомплекса" заявила, что вся информация представлена на их сайте.

Прасковеевка – это село, которое находится недалеко от Геленджика, ближайший к "дворцу " населенный пункт. Официальной информации о резиденции Путина в Прасковеевке нет.

При этом известно, что рядом с "дворцом" действительно есть вертолетная площадка. В документах Росавиации она указана как "Пансионат Прасковеевка", при этом утверждается, что после достройки в 2014 году она приостановила работу. Над ней находится бесполетная зона URP116, закрытая для любых воздушных судов.

Один из экологов, побывавший на территории секретной резиденции анонимно сообщил "Открытым медиа", что когда вертолетная площадка не работала, вип-посетители добирались до этой территории морем. Это подтверждают данные сервиса MarineTraffic: в 2018-2020 годах несколько судов в действительности причалили у мыса Идокопас, хотя для обычных судов проход в этом районе закрыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о так называемом "дворце Путина" на мысе Идокопас. Его якобы построили в 2005-2010 годах недалеко от Геленджика. Расследование оппозиционера вызвало ажиотаж в сети. Сам Навальный был арестован 18 января.