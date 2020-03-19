В России врут о зараженных на коронавирус: политик расскрыл детали

Больницы в российских городах-миллионниках, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, переполнены заболевшими различными видами заболеваний, особенно на ОРВИ и пневмонию, тестов на определение коронавируса нет.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, такую информацию в своих соцсетях сообщают россияне с разных городов страны, но официально власть ее не подтверждает (текст блога читайте тут).

"Политолог Валерий Соловей, который говорит о тысячах заболевших на коронавирус в России, прав. У нас нет четкой диагностики, больных не тестируют, так как тестов на коронавирус до недавнего времени не было. При этом люди из разных городов пишут, что больницы переполнены заболевшими на ОРВИ и пневмонию. В Москве и Питере так точно. Но власть молчит, чиновники привыкли скрывать всю информацию, начиная еще с дочернобыльских времен, официально это не подтверждают. Хотя по статистике Росздравнадзора в этих городах в феврале заболеваний пневмонией на 37-40% больше, чем в прошлом году", – сообщил Гудков.

Коронавирус в России

По его словам, или это говорит о том, что россияне заболевают и подхватывают пневмонию, что является серьезным воспалительным заболеванием, либо это не выявленный коронавирус.

"Людям, которые вернулись з-за границы, в сдачи теста отказывают. Мол, приходите, когда будут симптомы. А инкубационный период может длиться до трех недель. В России невозможно добровольно пройти тестирование. Даже за деньги. Могу это сказать по членам моей семьи. У меня заболел внук и мама с трудом и по блату договорилась его протестировать. Коронавирус не обнаружили. А ведь заболевают тысячи людей, им ставят диагноз пневмония, обострения почечных болезней, легких и лечат по старой схеме. Так что масштабы драмы значительно более серьезные, чем о них рассказывают официально", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского журналиста Саши Сотника, в России скрывают информацию о настоящем числе заболевших на коронавирус. Для этого российская пропаганда с подачи Кремля запустила откровенную ложь о 93 зараженных, о несерьёзности вирусной инфекции и наконец о гибридной войне США против Китая и России с использованием COVID-19.

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