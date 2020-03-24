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24 марта • обновлено в 14:01
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В России скрывают данные о коронавирусе: люди в экстремальной опасности

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Российская власть наплевательски относиться к собственному населению, поэтому скрывает реальные данные о заболевших коронавирусом и не распространяет достоверных данных.

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Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист Александр Кушнарь. По его словам, Кремль любыми способами маскирует проблему, что вызывает различные слухи и теории заговора среди населения.

"Вообще-то Кремль ведет себя так при любых катастрофах, гораздо менее масштабных, чем пандемия коронавируса. Вместо того, чтобы сообщать реальную информацию, он ее скрывает и маскирует, таким образом демонстрируя наплевательское отношение к людям. В условиях постоянной дезинформации и замалчивании начинается обратная реакция – распространяются различные слухи, масса конспирологичеких теорий и подозрений", – заверил журналист.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

В добавок к этому, по его словам, в России игнорируется карантин, города не изолированы друг от друга, люди свободно гуляют по улицам.

"Нет никаких мер, чтобы уберечь население старше 60 лет. Города открыты, внутренние перемещения не ограничено. В России нет ничего подобного из того, что есть в странах Европы. Вирус-то будет распространяться как и везде – то есть быстро, а россияне не предупреждены об экстремальной опасности и не принимают никаких мер, продолжая гулять", – подытожил Кушнарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ, распространяющие различные фейки о происхождении коронавируса, в частности о том, что это специально созданное биологическое оружие, больны конспирологическим параноидальным расстройством.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Кушнарь
Место
Россия
Теги
вирус Новости России
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Комментарии
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Гозман, гудков... Теперь вот какой-то кушнарь... Каких ещё пидarasov ещё опубликует?
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Чудово ! Чим більше нечисті виздихає в лепрозорію , тим краще.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ліховий Сергій, а вам какое дело до России, смотрите лучше за своим свинарником
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