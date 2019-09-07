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8 сентября • обновлено в 11:11
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В России скрыли серьезное ЧП с военными самолетами: что произошло

10.9т Читать материал на украинском

Российские СМИ сообщают, что в небе над Липецком столкнулись два фронтовых бомбардировщика Су-34. При этом официальный Минобороны эту информацию скрывает.

Об этом сообщает источник "РГ" в силовых структурах. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Липецкого авиацентра ВКС России, они выполняли учебно-тренировочный полет.

Авария произошла из-за потери визуального контакта ведущего и ведомого. Ведущий ударил ведомого крылом по кабине, при попытке отвернуть самолеты соприкоснулись еще раз.

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Су-34

Су-34

Бомбардировщики получили повреждения — у ведущего оторвана законцовка крыла с комплексом радиоэлектронного подавления "Хибины". Обломки контейнера с электроникой попали в воздухозаборник двигателя ведомого Су-34. У него также повреждены кабина и фюзеляж.

Самолеты смогли благополучно приземлиться на аэродроме, экипажи не пострадали.

Как сообщает OBOZREVATEL, в России пассажирский аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь", летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности.

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Место
Россия
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Махов Макс
Махов Макс
А тем временем, два ленуна люфтваффе РФ, подохло, открывая штопором землю, на Ставрополье. Бгггггаааа
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Махов Макс, два летчика вонзились в землю, тебе смешно? Они тебя тоже от американцев защищали.. Земля им пухом. Хотя вошли они в её сразу.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махов Макс, Какое щастье шо вашим рагульским сиколам аварии не грозят,куля.на стоянках колеса подкачивать не опасно,если только от спирта сгорят, ты видно дырявый плохо понимаешь разницу,между работающим механизмом ВКС РФ ,и повитрянным ничтожеством свынарни.Учи мат.час еплан дыроватый.
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Махов Макс
Махов Макс
Всё это фуйня. Вот два пилота люфтваффе к*цапии, огород пахали в Ставрополье, это тема! https://censor.net.ua/news/3146376/v_rossii_nashli_tela_letchikov_razbivshegosya_nakanune_shturmovika_su25 Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Бабаев Бабай, 10 лет назад твой папаша, толька мечтал, чтобы его чечены отпердолили. А тут через пять лет, мечта сбылась. И сын Бабай родился. Бгггггаааа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махов Макс, Ты в школу то хоть ходило уепище?Или у вас рагулей это средний показатель по клинике?Лет десять назад у вас была более менее приличная недострана,а щас ужоС просто,одни дырявые пускающие слюну толпоебы,как так быстро вас всех отдуплили?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
даже после столкновения и потели части крыла российские самолеты благополучно приземлились! вот что значит качественная, российская техника!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кризский Игорь, ты б рассказал когда самолёты ВВС Украины в воздух поднимались? Ну да это ладно по гугли крушение самолётов США ты будешь сильно удивлён как часто военные самолёты твоих хозяев подают!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Викентий Зееленфройндт, Качественная техника в небе друг с другом не сталкивается. На раиссии, что на дорогах жигули, что в воздухе кукурузники. И это 21 век, а они все о качественной технике мечтают. Иди умойся и проснись, сказочник, летаете на дельтопланах, да и те у вас то бьются, то горят, то ломаются, то тонут, все у вас искусственное, все у вас по-нарошку, ущербные.
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