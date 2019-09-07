В России скрыли серьезное ЧП с военными самолетами: что произошло

Российские СМИ сообщают, что в небе над Липецком столкнулись два фронтовых бомбардировщика Су-34. При этом официальный Минобороны эту информацию скрывает.

Об этом сообщает источник "РГ" в силовых структурах. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Липецкого авиацентра ВКС России, они выполняли учебно-тренировочный полет.

Авария произошла из-за потери визуального контакта ведущего и ведомого. Ведущий ударил ведомого крылом по кабине, при попытке отвернуть самолеты соприкоснулись еще раз.

Су-34

Бомбардировщики получили повреждения — у ведущего оторвана законцовка крыла с комплексом радиоэлектронного подавления "Хибины". Обломки контейнера с электроникой попали в воздухозаборник двигателя ведомого Су-34. У него также повреждены кабина и фюзеляж.

Самолеты смогли благополучно приземлиться на аэродроме, экипажи не пострадали.

Как сообщает OBOZREVATEL, в России пассажирский аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь", летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности.

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