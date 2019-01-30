В России скандального политика задержали по подозрению в убийствах: что известно

В России задержали сенатора от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауфа Арашукова.

Как сообщает "РБК", задержание произошло во время выступления генпрокурора РФ Юрия Чайки, в зале при этом находился руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Известно, что Совфед РФ согласился на арест сенатора в связи с убийством, совершенным в 2010 году.

"После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела", – заявили в СКР после задержания сенатора.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что они установили причастность Арашукова к двум убийствам в 2010 году – заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова.

Сообщается, что у задержанного Арашукова обнаружили поддельный загранпаспорт. По нему он и должен был в ближайшее время вылететь в Эмираты на постоянное место жительства.

Рауф Арашуков

Также партия "Единая Россия" приостанавила членство сенатора Арашукова.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов отказался комментировать арест Арашукова.

"Рашид Бориспиевич не будет давать комментарии по этому поводу", – сообщили в приемной политика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже.

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