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7 февраля • обновлено в 07:26
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"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт

3.7т
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В сети показали странное видео из России, на котором девушки в советской военной форме прыгают на батутах с георгиевскими лентами под песню о дне Победы.

Ролик опубликовали на странице "Записки сумасшедшего" в Twitter. На другой странице "Город грехов" на этом же видео была уже другая песня – частушки о Бабе Яге (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В комментариях выступление вызвало бурную дискуссию. Пользователи изрядно посмеялись над идеей. Другие же отметили, что музыка явно наложена, однако для костюмов и плясок на батутах оправдания не нашли.

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Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы

Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы

Скриншот из видео

"Это какая психиатрическая клиника?", "Видео к будущей статье Wikipedia "Pobedobesie", "Они скакали за Родину", "Скакали ***нушки. С трусов достали пушки", "Дурдом на батутиках", "Я со страхом жду 9 мая", "Это пять!", "Х*ровография", "Совсем с ума выжили", "Деды бы сейчас ***ели", "Эра маразма", "Деды плясали", "В психушке все стабильно", "Кто не скачет, тот москаль?", "Заставь дураков дню Победы молиться", – написали в комментариях.

"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт
"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт
"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт
"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт
"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт
"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт
"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт
"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт
"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пермском крае России школьников на уроках учили разгонять митинги.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ------ https://cuz.su/menso
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2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
dfhdfhdf dfdfhdf, посмотри видео - там самки Кацaпа прыгают как идиотки. Сразу упадет твой "стояк" - и будешь ты простым импотентишкой - как любой кацaп!
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5
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну шо, животные паРРашные? Хто не скаче - той москаль? (с) Мрази вы, скот росейский! Фу, бля, какая же мерзость - росея!
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5
2
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махал Махалыч, Туловище дырявое, это шоу,а ты мразотина поганая на площадях скакало,петушара пробитая.
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0
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