"Они скакали за Родину!" Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы. видеофакт

В сети показали странное видео из России, на котором девушки в советской военной форме прыгают на батутах с георгиевскими лентами под песню о дне Победы.

Ролик опубликовали на странице "Записки сумасшедшего" в Twitter. На другой странице "Город грехов" на этом же видео была уже другая песня – частушки о Бабе Яге (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В комментариях выступление вызвало бурную дискуссию. Пользователи изрядно посмеялись над идеей. Другие же отметили, что музыка явно наложена, однако для костюмов и плясок на батутах оправдания не нашли.

Сеть взорвал российский "шедевр на батутах" ко дню Победы Скриншот из видео

"Это какая психиатрическая клиника?", "Видео к будущей статье Wikipedia "Pobedobesie", "Они скакали за Родину", "Скакали ***нушки. С трусов достали пушки", "Дурдом на батутиках", "Я со страхом жду 9 мая", "Это пять!", "Х*ровография", "Совсем с ума выжили", "Деды бы сейчас ***ели", "Эра маразма", "Деды плясали", "В психушке все стабильно", "Кто не скачет, тот москаль?", "Заставь дураков дню Победы молиться", – написали в комментариях.

В сумасшедшем доме праздник каждый день! pic.twitter.com/nSRNO2cYxa — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) February 6, 2020

Путин - президент Ебароссии pic.twitter.com/WvGiFkzjPE — ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) February 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пермском крае России школьников на уроках учили разгонять митинги.

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