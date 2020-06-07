В России сильный паводок разрушил мосты: движение перекрыли. Фото и видео

В Красноярском крае РФ сильный паводок разрушил несколько мостов через горные реки.

Как сообщает Telegram-канал "Стрелка", в частности, поврежден мост через Койский ручей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сильный паводок разрушил мосты в Красноярском крае

"Движение сейчас там приостановлено, на дорогах дежурят сотрудники полиции. Кроме этого, частично перекрыта дорога между поселком Кой и Партизанским. Людей отправляют в объезд", – говорится в сообщении.

Также пострадала переправа через реку Сейба на 211 километре трассы "Саяны".

Теперь добраться до Красноярска можно только в объезд по трассе Р-267 или по железной дороге.

Мост через Койский ручей Telegram\"Стрелка"

Мост через Койский ручей Telegram\"Стрелка"

Мост через реку Сейба Telegram\"Стрелка"

Мост через реку Сейба Telegram\"Стрелка"

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