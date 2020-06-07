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7 июня • обновлено в 12:52
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В России сильный паводок разрушил мосты: движение перекрыли. Фото и видео

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В Красноярском крае РФ сильный паводок разрушил несколько мостов через горные реки.

Как сообщает Telegram-канал "Стрелка", в частности, поврежден мост через Койский ручей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сильный паводок разрушил мосты в Красноярском крае

Сильный паводок разрушил мосты в Красноярском крае

"Движение сейчас там приостановлено, на дорогах дежурят сотрудники полиции. Кроме этого, частично перекрыта дорога между поселком Кой и Партизанским. Людей отправляют в объезд", – говорится в сообщении.

Также пострадала переправа через реку Сейба на 211 километре трассы "Саяны".

Теперь добраться до Красноярска можно только в объезд по трассе Р-267 или по железной дороге.

Мост через Койский ручей

Мост через Койский ручей

Telegram\"Стрелка"

Мост через Койский ручей

Мост через Койский ручей

Telegram\"Стрелка"

Мост через реку Сейба

Мост через реку Сейба

Telegram\"Стрелка"

Мост через реку Сейба

Мост через реку Сейба

Telegram\"Стрелка"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области село Банилов может оказаться под водой. Из-за обильных дождей горная река Черемош размывает старую дамбу, которую может прорвать.

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Россия
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