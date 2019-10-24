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26 октября • обновлено в 06:36
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В России школьница зверски изнасиловала бутылкой двоих детей

51.1т Читать материал на украинском

В Коломне Московской области России 15-летняя школьница жестоко поиздевалась над двумя семиклассницами.

Она затащила их в заброшенный дом и изнасиловала бутылкой. О вопиющем случае пишет "Комсомольская правда".

Обидчица учится в разных школах с жертвами. Она приревновала девочек к парню, который ей нравится, и решила жестоко расправиться, применив действия сексуального характера.

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Родители детей уже написали заявление в полицию. По словам учителей, нападавшая с детства отличалась агрессией. Она из бедной семьи, а круг общения состоит из детей из коррекционной школы. Девочка состоит на учете в полиции и не один раз была поймана за распитием спиртного.

В России школьница зверски изнасиловала бутылкой двоих детей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Омске школьницы изнасиловали свою одноклассницу и засняли это на видео.

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Место
Россия
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Знаете, очень жаль, что женщин от самосудов спасает всегда то, что между ног. И от тюрьмы, кстати, то самое тоже спасает. Уверен, что не сядет, суды состоят из женщин, а женщинам на женское насилие всегда было плевать, чего стоит их басня о "послеродовой депрессии", из-за которой якобы матери детей убивают. Был бы это парень, его бы уже в СИЗО по кругу пускали, а это же девка, ее пальцем не тронут - Не имеют права! Даже маиерей-детоубийц не трогают, не говоря уж о пускании их по кругу, так что, скорее всего будет и дальше на бутылку сажать других и ведь людям плевать!
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Класс!Садиться на бутылку-новый русский секс-тренд)))
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Валевич Борис
Валевич Борис
Какая скотская страна - там не люди живут а твари, огородить колючей проволокой рашку от всего цивилизованного мира - пусть в клетке живут и сожрут друг друга
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К Денис
К Денис
Валевич Борис, отгороди для начала нас от вот такого биомусора как ты..)) и да там на 2 поста выше, не ты ли великий щенездохлик йухом размахивал?))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Валевич Борис, где ты был на всех вчерашних ветках про педфилов ваших? случайно не заметил эти статьи?))))
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