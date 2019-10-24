В России школьница зверски изнасиловала бутылкой двоих детей

В Коломне Московской области России 15-летняя школьница жестоко поиздевалась над двумя семиклассницами.

Она затащила их в заброшенный дом и изнасиловала бутылкой. О вопиющем случае пишет "Комсомольская правда".

Обидчица учится в разных школах с жертвами. Она приревновала девочек к парню, который ей нравится, и решила жестоко расправиться, применив действия сексуального характера.

Родители детей уже написали заявление в полицию. По словам учителей, нападавшая с детства отличалась агрессией. Она из бедной семьи, а круг общения состоит из детей из коррекционной школы. Девочка состоит на учете в полиции и не один раз была поймана за распитием спиртного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Омске школьницы изнасиловали свою одноклассницу и засняли это на видео.

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