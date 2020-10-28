В России школьница родила ребенка и спрятала его в морозилку

Таша Адамович Новости России 17:17, 28.10.2020 Обновлено: 18:11, 28.10.2020

В одном из сел Новосибирской области (Россия) 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке – малыш погиб.

Роженицу госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал "360tv.ru". О случившемся местным полицейским девочка рассказала сама.

Детский омбудсмен в Новосибирской области уточнила, что скорую помощь школьнице вызвала мать. Ночью дочь сильно стонала, и родители решили, что у нее аппендицит.

Медикам, приехавшим на вызов, девочка созналась в родах и в том, что спрятала ребенка в морозилку, чтобы не увидели взрослые.

Известно, что школьница часто пропускала уроки и гуляла по ночам. Как родители могли пропустить беременность дочери и роды – разбираются соответствующие службы.

В России школьница родила и убила ребенка
Telegram 360tv.ru
Родители не заметили беременность и роды дочери
Telegram 360tv.ru

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее в Новосибирске 40-летняя женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь по указанию "голосов" в ее голове.

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