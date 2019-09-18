В России школьники зверски убили двух мужчин

В Алтайском крае (Россия) задержали учеников лицея, которых подозревают в жестоком убийстве двух мужчин.

Об этом сообщили в Следственном комитете России, передает Лента.ру. В одном из домов в селе Солонешное обнаружили тела двух мужчин 52-х и 37-ми лет.

Подозреваемыми оказались 15-ти и 16-тилетние учащиеся местного профессионального лицея.

В России подростки убили двух мужчин kmsk.dp.ua

Согласно одной из версий, вечером 16 сентября они пришли к жертвам, подозревая их в краже запасных частей. В результате конфликта подростки избили мужчин, сломав им шеи.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, суд вскоре примет решение о заключении подозреваемых под стражу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в российском поселке Лесколово 15-летний подросток убил случайного прохожего из-за уличного конфликта.

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