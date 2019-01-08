Топтался по голове, лупил ногами: в России жестоко избили школьника

В России, в Ростове-на-Дону, местного школьника жестоко избил его одногодка. Он повалили его в снег, бил ногами, а потом начал топтаться по его голове.

При этом за происходящим наблюдало много свидетелей, но никто даже не пытался помочь подростку, пишет местное издание "Блокнот Ростов-на-Дону" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+).

"Подросток лупил лежащего противника кулаком в лицо, потом ногой, практически прыгая по голове. Спустя несколько секунд начала кричать женщина, а подоспевший подросток оттащил агрессора от жертвы", — пересказали подробности в СМИ.

Избиение в Ростове-на-Дону bloknot-rostov.ru

Сообщается также, что личности пострадавшего и атаковавшего его школьника неизвестны.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Черкасской области одноклассники жестоко избили девятилетнего мальчика. Из-за побоев он впал в кому. По словам знакомых ребенка, его не просто побили, а вырывали волосы и выкручивали руки.

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