В России школьника облили жидкостью и подожгли посреди улицы

В России 15-летний школьник поступил в больницу с тяжелейшими ожогами после того, как его облили неустановленной жидкостью неизвестные на северо-западе Москвы.

Об этом пишет "Московский комсомолец". Инцидент произошел вечером 24 января на улице Берзарина. Пострадавший был госпитализирован с ожогами 98% поверхности тела.

Он успел сказать, что его облили жидкостью и подожгли.

"МК"

По данному факту проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России разгорелся скандал из-за видео, на котором около 20 человек избивают трех подростков. Инцидент произошел в Твери.

Так, толпа в масках и фанатских шарфах набросилась на мальчишек после того, как те конфликтовали с продавщицей одного из ларьков.

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