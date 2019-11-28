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29 ноября • обновлено в 12:29
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В России школьник обозвал Путина "п***расом" и "шакалом" и поплатился

26.7т
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В Курске (Россия) школьника оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за комментарии о Владимире Путина в социальной сети "ВКонтакте".

Об этом сообщает "МБХ медиа". Такое решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних.

Школьник разместил в разделе "Записи" во "ВКонтакте" картинки, на которых на розовом фоне черным шрифтом написал: "Путин и его правительство – п*****сы сказочные", а также "Путин – e****й шакал".

В России школьник обозвал Путина в социальной сети

В России школьник обозвал Путина в социальной сети

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"Наши ходатайства не были приняты, одним словом – цирк", – сказал парень. Он добавил, что решение суда будет обжаловано.

Ранее его оштрафовали на тысячу рублей по статье о демонстрации нацистской символики за публикацию отрывка мультфильма "Том и Джерри". В видео на теле Тома был размещен красный флаг со свастикой, а на месте Джерри – флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждал Тома под звук гимна СССР.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пропагандистам России устроили "теплый прием" в Минске, обматерив Путина. Его обзывали х**лом - словом, которое уже давно закрепилось по отношению к нему в Украине.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Смешно
40
Интересно
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
В какой ж о п е находится Х о х л я н д и я,если прислушиваются к мнениям школьников-опущенцев не способных самостоятельно закончить даже ПТУ)))
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Лучше бы для начала на "пятерки" учиться бы начал,о б о с с а н е ц)))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Тут на обозе КАЖДЫЙЙ свидомый цеевропеец называет Зе словами гораздо похлеще.То чем "мальчик" из Пензы назвал Путина по сравнению с этими словами просто комплимент
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Цимельман Филя, так суть -то в чем?Не можешь понять?Обьясню.Мы,нанимаем их на службу путем выборов.М ы и х НАНИМАЕМ!Чиновники все наняты на службу своему народу.Много ,чего не получается у нас.Воруют чинуши,депутаты ..Но ,в отличии от тебя,если чиновник или президент к.й. не оправдал доверия,я могу обозвать или послать.Ни какой криминальной статьи,так как я его нанял, а он не оправдал мое доверия.Начиная от мера самого маленького сельца и до президента -мы,их на-ни-ма-ем.В нашем сознании есть это начало.Вот у вас его нет,и вам не понять этого.
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