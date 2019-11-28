В Курске (Россия) школьника оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за комментарии о Владимире Путина в социальной сети "ВКонтакте".

Об этом сообщает "МБХ медиа". Такое решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних.

Школьник разместил в разделе "Записи" во "ВКонтакте" картинки, на которых на розовом фоне черным шрифтом написал: "Путин и его правительство – п*****сы сказочные", а также "Путин – e****й шакал".

В России школьник обозвал Путина в социальной сети

"Наши ходатайства не были приняты, одним словом – цирк", – сказал парень. Он добавил, что решение суда будет обжаловано.

Ранее его оштрафовали на тысячу рублей по статье о демонстрации нацистской символики за публикацию отрывка мультфильма "Том и Джерри". В видео на теле Тома был размещен красный флаг со свастикой, а на месте Джерри – флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждал Тома под звук гимна СССР.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пропагандистам России устроили "теплый прием" в Минске, обматерив Путина. Его обзывали х**лом - словом, которое уже давно закрепилось по отношению к нему в Украине.

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