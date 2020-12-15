В России сгорел дом престарелых: 11 человек погибли

Карина Бондаренко Новости России 05:55, 15.12.2020 Обновлено: 07:16, 15.12.2020

В селе Ишбулдино в Башкирии (Россия) в ночь на вторник, 15 декабря, сгорел частный дом престарелых.

В результате возгорания погибли 11 пожилых людей, четыре человека из персонала удалось спасти, сообщает Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место пожара прибыли спасатели, огонь потушили около четырех утра. Сгоревшим зданием оказался деревянный одноэтажный дом с мансардой. Причина возгорания пока неизвестна.

Дом престарелых принадлежал ОО "Ахай". Российские СМИ сообщают, что он не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев.

Скриншот
Telegram-канал Mash

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в столице России Москве ночью 3 декабря вспыхнул пожар в Московском международном онкоцентре на улице Дурова. В результате возгорания погибли два человека, один пострадал

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