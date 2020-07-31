В России семью с детьми нашли мертвыми на турбазе. Иллюстрация. alaniatv.ru

В Алтайском крае (Россия) в одном из помещений на территории туристической базы нашли тела четырех человек, двое из которых – дети.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю на своем сайте. Предварительно установлено, что семья прибыла на турбазу 26 июля из города Барнаула.

Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту обнаружения тел четырех человек, проводятся необходимые следственные действия.

В то же время на странице Readovka в Telegram уточнили, что трагедия произошла на территории базы "Глобус".

"Родители и двое детей (сын 2004 года рожденья и дочь 2008 года рождения) заселились в номер базы "Глобус" еще 26 июля, после чего их никто не видел. Уже на следующий день постояльцы из числа соседей стали жаловаться на неприятный запах", – говорится в посте.

Тела погибших обнаружили только 31 июля, когда пришло время выселения. Отмечается, что изменения на трупах свидетельствуют о том, что смерть всех членов семьи наступила примерно пять дней назад.

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