В России семья с маленькими детьми сгорела заживо: чудовищные фото и видео с дрона

В России при пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек.
Как передают местные ресурсы, трагедия произошла в подмосковной Борисовке. Среди жертв были 26-летний мужчина и 25-летняя женщина, а также двое их дочерей – девочка 3 лет и 9 месяцев.
Выжить при пожаре удалось лишь одному члену семьи – бабушке, которая была доставлена в больницу.
Пожар в Борисовке
ЛайфШот
Пожар в Борисовке
ЛайфШот
Пожар в Борисовке
ЛайфШот
Пожар в Борисовке
ЛайфШот
Как писал OBOZREVATEL, накануне в центре Санкт-Петербурга из крыши жилого дома упал горящий мужчина. Он скончался на месте, травмировав женщину-пешехода, на которую приземлился.
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