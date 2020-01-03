В России семья с маленькими детьми сгорела заживо: чудовищные фото и видео с дрона

В России при пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек.

Как передают местные ресурсы, трагедия произошла в подмосковной Борисовке. Среди жертв были 26-летний мужчина и 25-летняя женщина, а также двое их дочерей – девочка 3 лет и 9 месяцев.

Выжить при пожаре удалось лишь одному члену семьи – бабушке, которая была доставлена в больницу.

Пожар в Борисовке ЛайфШот

Пожар в Борисовке ЛайфШот

Пожар в Борисовке ЛайфШот

Пожар в Борисовке ЛайфШот

Как писал OBOZREVATEL, накануне в центре Санкт-Петербурга из крыши жилого дома упал горящий мужчина. Он скончался на месте, травмировав женщину-пешехода, на которую приземлился.

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