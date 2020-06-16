В России самосвал смял пять автомобилей: 2 погибших, 7 пострадавших. Фото и видео

В результате ДТП в Челябинской области погибли 2 человека и 7 пострадали

В Челябинской области России самосвал врезался в пять автомобилей, в результате чего погибли два человека и еще семеро пострадали.

Авария произошла на трассе М-5, сообщает местный сайт "74.ru" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, о чем водитель кричал в служебную рацию, однако избежать столкновения не удалось. Самосвал подмял под себя четыре легковых автомобиля и врезался в фуру.

В результате ДТП в Челябинской области погибли 2 человека и 7 пострадали

"Несколько машин перед грузовиком как раз в этот момент стояли в пробке. На мосту через реку Сильгу проходят ремонтные работы, и водителям приходится затормаживать. Свернуть из-за разделяющего полосы ограждения большегрузу оказалось некуда", – сказано в сообщении.

Спасатели прибыли на место аварии через 10 минут, доставать пострадавших им помогали очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Псковской области России в феврале произошло крупное ДТП, в котором погибли восемь украинцев. Они возвращались домой из Санкт-Петербурга.