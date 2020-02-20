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20 февраля • обновлено в 08:13
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В России самолет с пассажирами упал при взлете: фото и видео с места

7.4т
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В России на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку частный самолет АН-2.

Всего на борту находилось 12 человек и два члена экипажа, которые покинули воздушное судно. В результате аварии пострадали семь человек, пишет MagadanMedia (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В России самолет с пассажирами упал при взлете

В России самолет с пассажирами упал при взлете

MagadanMedia

Отмечается, что на месте работают оперативные службы по уточнению причин, способствующих данному происшествию. Как говорят в МЧС РФ, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

В России самолет с пассажирами упал при взлете
В России самолет с пассажирами упал при взлете

В сети показали видео с места падения. На ролике запечатлено, как пожарные проливают пеной полуразрушенный самолет, а недалеко стоят около десяти карет скорой помощи.

В России самолет с пассажирами упал при взлете
В России самолет с пассажирами упал при взлете

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии недалеко от Мельбурна столкнулись два самолета, в результате чего погибли четыре человека.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлы рукожопые, вы когда нормальные самолеты делать научитесь?
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филя филя
филя филя
русофобы перемоги не случилось. можете расходится
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