В России с радаров исчез вертолет с пассажирами: подняты экстренные службы

В Якутии (Россия) пропал вертолет "Eurocopter", он не выходит на связь.
Как сообщает телеканал "360" в Telegram, на борту находился пилот и два пассажира.
Отмечается, что воздушное судно вылетело в поселок Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы.
Вертолет "Eurocopter"
Иллюстрация
На данный момент подняты экстренные службы, допускается вероятность ЧП.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту Шереметьево (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.
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