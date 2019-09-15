В России с радаров исчез вертолет с пассажирами: подняты экстренные службы

В Якутии (Россия) пропал вертолет "Eurocopter", он не выходит на связь.

Как сообщает телеканал "360" в Telegram, на борту находился пилот и два пассажира.

Отмечается, что воздушное судно вылетело в поселок Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы.

Вертолет "Eurocopter" Иллюстрация

На данный момент подняты экстренные службы, допускается вероятность ЧП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту Шереметьево (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.

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