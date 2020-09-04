В России с помощью фото намекнули на двойника Путина

В России опубликовали фото президента России Владимира Путина с подтекстом.

Снимок появился на сайте Getty Images. На нем Путин входит в кабинет, а его отображение видно на экране телевизора на стене.

"Путин и его двойник", – прокомментировал фото Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".

Владимир Путин

Отметим, что на просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что его уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе.

Более того, в сети даже есть таблица двойников Путина, где утверждается, что их всего шесть, хотя за последние годы их количество могло возрасти.

Так, у "оригинала" – подвижные губы, миндалевидные глаза. Есть также "Говорун", который якобы озвучивал президента в 2013-2015 годах. "Удмурта" называют самой неудачной подделкой Путина.

Еще одного двойника обозвали "Кучмой" – обладатель пухлого подбородка появился в Санкт-Петербурге 16 марта 2015 года на встрече с президентом Киргизии. Еще его подловили на дрыгающихся ногах.

Еще один – "Дипломат" был замечен 5 марта 2015 года на встрече с премьер-министром Италии. Говорят, что у него моложавый подбородок.

"Банкетный" дублер часто якобы используется для рукопожатий и всевозможных репортажей. И "Синяк" считается неудачным двойником президента РФ. После дебюта в 2010 году не появлялся на публике.

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