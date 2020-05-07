В России с коронавирусом слегли известные священники РПЦ: названы имена

В России с коронавирусом COVID-19 госпитализированы священнослужители Русской православной церкви Дмитрий Смирнов, Николай Кречетов и Владислав Свешников.

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Об этом сообщает "Credo.Press" со ссылкой на Наталью Зубкову, супругу московского священника Александра Зубкова, у которого подозревают инфекцию.

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"Сейчас в больнице о. Дмитрий Смирнов, о. Николай Кречетов, о. Владислав Свешников и многие другие батюшки", – отметила она.

По словам женщины, столкнувшись со страданиями близких она оценила важность карантина, в котором сомневаются православные христиане.

"Пусть служат в закрытых храмах, скоро все пройдет, и мы все вместе, как раньше, соберемся в храмах и будем радоваться и молиться, а сейчас будем дома сидеть и молиться", – призвала Зубкова.

Издание подчеркивает, что большинство госпитализированных священников находятся в "группе риска" из-за преклонного возраста или наличия хронических заболеваний, которые осложняют течение болезни.

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