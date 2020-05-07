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7 мая • обновлено в 23:51
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В России с коронавирусом слегли известные священники РПЦ: названы имена

1.7т
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В России с коронавирусом COVID-19 госпитализированы священнослужители Русской православной церкви Дмитрий Смирнов, Николай Кречетов и Владислав Свешников.

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Об этом сообщает "Credo.Press" со ссылкой на Наталью Зубкову, супругу московского священника Александра Зубкова, у которого подозревают инфекцию.

В России с коронавирусом слегли известные священники РПЦ: названы имена

credo.press

"Сейчас в больнице о. Дмитрий Смирнов, о. Николай Кречетов, о. Владислав Свешников и многие другие батюшки", – отметила она.

По словам женщины, столкнувшись со страданиями близких она оценила важность карантина, в котором сомневаются православные христиане.

"Пусть служат в закрытых храмах, скоро все пройдет, и мы все вместе, как раньше, соберемся в храмах и будем радоваться и молиться, а сейчас будем дома сидеть и молиться", – призвала Зубкова.

Издание подчеркивает, что большинство госпитализированных священников находятся в "группе риска" из-за преклонного возраста или наличия хронических заболеваний, которые осложняют течение болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США от коронавируса скончался протодиакон Русской православной церкви Александр Гусев.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
РПЦ
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А шо кадыло не помогло пузатым...
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Сжечь ведьму на костре и продолжать ходить в церковь!!! Иначе скрепы скрепками станут!
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