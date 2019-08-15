В России рванули "ядерные батарейки": выяснилась настоящая причина ЧП под Архангельском

Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошел из-за неудачных испытаний перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".

Об этом рассказал источник в военном ведомстве и подтвердили еще два источника в ОПК, пишут "Известия". Отмечается, что "батарейками" на военно-промышленном сленге называются принципиально новые изотопные источники питания.

Взрыв под Архангельском "Вести.ру"

При этом источники сообщили, что несмотря на неудачу, разработки будут продолжены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что им удалось узнать детали секретных испытаний на полигоне под Архангельском в России, где взорвалась жидкая установка.

Позже в Белом доме уточнили, что взрыв на полигоне под Архангельском может быть связан с попыткой запуска Россией гиперзвуковых крылатых ракет.

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