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В России рванули "ядерные батарейки": выяснилась настоящая причина ЧП под Архангельском

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Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошел из-за неудачных испытаний перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".

Об этом рассказал источник в военном ведомстве и подтвердили еще два источника в ОПК, пишут "Известия". Отмечается, что "батарейками" на военно-промышленном сленге называются принципиально новые изотопные источники питания.

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Взрыв под Архангельском

Взрыв под Архангельском

"Вести.ру"

При этом источники сообщили, что несмотря на неудачу, разработки будут продолжены.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ещё не весь расейский скот пал. Но ничего - падеж скота весь впереди!
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