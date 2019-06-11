В России рванул танкер с нефтью: есть пострадавшие и пропавшие без вести. Фото и видео

В России утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту взорвался танкер с нефтью.

В результате два человека погибли, одного еще ищут. Есть также пострадавшие. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Росморречфлоте.. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Госпитализированы трое. Один находится в травматологии, а двое – в ожоговом отделении", – рассказали при этом в Минздраве.

В Махачкале взорвался танкер "360"

В то же время некоторые СМИ сообщают о трех жертвах и трех пострадавших. Также отмечается, что якобы несколько человек считаются пропавшими без вести.

Как выяснилось, ЧП случилось в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня 2019 года в российском городе Дзержинск Нижегородской области 1 июня прогремела серия взрывов на территории завода боеприпасов "Кристалл".

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