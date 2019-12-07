В России рванул газ в жилом доме: есть жертва и пострадавшие. Фото

В российском городе Тюмень в субботу, 7 декабря, произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме.
По предварительной информации, в результате происшествия погиб сотрудник газовой службы, еще три человека пострадали. Об этом сообщает местный сайт "Говорит Москва". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
После взрыва в здании начался пожар. Обстоятельства ЧП выясняются.
В Тюмени прогремел взрыв в жилом доме
Говорит Москва
Пострадали четыре человека
Говорит Москва
Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Ирпень Киевской области в четверг, 5 декабря, прогремел мощный взрыв в многоэтажке. В результате инцидента погиб человек.
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