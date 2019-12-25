Двигатели родом из 80-х: выяснился серьезный прокол рухнувшего в России нового истребителя

Новейший истребитель Су-57, который разбился в тайге Хабаровского края России в ходе испытаний, был оборудован устаревшими двигателями.

Их изначальный вариант изготовили еще в 1980-х годах. В новом воздушном судне из-за технических проблем использовали модернизированный вариант, пишет BBC News Ukraine.

Отмечается, что статусный проект изначально планировали запустить в первый полет в 2006 году, затем сроки неоднократно переносили. В итоге первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В России рухнул истребитель Су-57: всплыл прокол militaryarms.ru

Проект в процессе разработки столкнулся с различными техническими сложностями, в частности, для него не могли завершить двигатели. Поэтому первая партия истребителей должна поступить в войска с так называемым "двигателем первого этапа" АЛ-41Ф1 производства компании "Сатурн", который является глубоко модернизированной версией двигателя АЛ-31Ф, созданного еще в 1980-х годах.

В июне 2019 года полсле ряда испытаний Министерство обороны России купило у "Объединенной авиастроительной корпорации" партию истребителей Су-57 – 76 машин. Контракт был подписан в присутствии президента России Владимира Путина на выставке "Армия-2019".

По соглашению, первый серийный истребитель должны были передать армии до конца 2019 года – вполне возможно, что разбился именно первый самолет из серии.

В России рухнул истребитель Су-57: всплыл прокол naked-science.ru

Су-57 – это, согласно заявкам российской стороны, перспективный истребитель пятого поколения, он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и наводных целей, имеет сверхзвуковую скорость, внутрифюзеляжное вооружение и покрытие, выполненное по стелс-технологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Су-57 потерпел крушение 24 декабря. По предварительным данным,причиной крушения стал отказ в системе управления самолетом.

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