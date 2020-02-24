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24 февраля • обновлено в 05:20
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В России роженицу чуть не накормили гусеницами: омерзительное фото

1.2т
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В Псковской области (Россия) роженица обнаружила в столовой больницы насекомых в еде.

О неприятном происшествии в роддоме сообщает издание "Говорит Москва", которое также предоставило фотографию с места происшествия.

В частности, сотрудники родительного отделения принесли женщине суп, в котором плавали гусеницы. Пациентка обратила на это внимание, прежде чем засунуть ложку в рот.

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Издание по данному факту направило запрос в Министерство здравоохранения. Тем временем в роддоме города Остров не смогли оперативно ответить на обращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что жители России тратят на еду более 30% всех доходов, а многие и того больше. Это свидетельствует, что большинство населения "сверхдержавы" живет очень бедно.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Россия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
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