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2 апреля • обновлено в 14:27
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В России родился первый ребенок, зараженный коронавирусом

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В одной из московских больниц родился первый ребенок с коронавирусом.

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Как сообщил источник "Ленты.ру", ранее у матери ребенка был взят анализ на коронавирус, он показал положительный результат. Инфекция передалась ребенку.

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Иллюстрация

Роженице делали кесарево сечение. Сейчас она остается на лечении вместе с новорожденным.

Напомним, по данным на 1 апреля по России насчитывается 2777 зараженных коронавирусом. 24 человека умерли, 190 выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии COVID-19 "сверхдержава" не может прокормить свое население.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
Теги
ребенок вирус
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