В России решили умолчать об утечке радиации в реку: в сети разоблачили фейк

В России отреагировали на новость о сливании радиоактивной воды в реку Ольховка в Свердловской области России, назвав ее фейком.

Об этом в своем Facebook сообщил блогер Тимофей Гольц. Он отметил, что экспертиза, которую провели в районе экологического бедствия, была такой же "беспристрастной и честной, как выборы президента Беларуси". Блогер опубликовал сюжет из российских новостей, в котором говорится, что вода в реке не загрязнена техногенными нуклидами.

"В район экологического бедствия было отправлено независимую и объективную комиссию. Которая, так же беспристрастно и честно, как выборы президента Беларуси, провела работу и обнародовала заключение: никакого радиоактивного загрязнения нет, "вы все врете"", – сиронизировал Гольц.

Он отметил, что соответствующие выводы комиссии были обнародованы всеми возможными средствами пропаганды.

"В поддержку правдивой работы комиссии был развернут честный механизм российской пропаганды: телевизор, радио, газеты. Конечно, вода кристально чистая, воздух прозрачен, а вы, россияне, живите дальше с этим. Главное, чтобы это дерьмо не дошло до Украины. Радует то, что Урал далеко", – отметил блогер.

В России обнародовали фейковые новости об отсутствии техногенного загрязнения реки Ольховка. Facebook Тимофея Гольца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в реку Ольховка, которая протекает в 5 км от Белоярской АЭС, попала радиоактивная вода. Исследователь считает, что Россию ждет экологическая катастрофа.

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