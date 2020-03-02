В России решили бороться с коронавирусом "казаками"

В России в целях борьбы с коронавирусом "Казачий совет атаманов" решил издать приказ о запрете целовать иконы и руки священников.

Как заявил "атаман" Геннадий Ковалев, так в стране-агрессоре надеются предупредить распространение смертельно опасной инфекции, передает РИА Новости.

"Официально приказ разослан по нашим организациям. Запрещается целовать иконы и все, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем, через прикосновения. Наша задача – предупредить, что это опасно, способствует распространению инфекции", – сказал представитель "казаков".

"Казаки" в России uralistica.com

По словам Ковалева, изданный приказ носит рекомендательный характер и будет действовать до того момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса в России. Кроме того, он добавил, что "казаки" также порекомендовали Роспотребнадзору проверить на наличие инфекции храмы и священнослужителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за распространения по миру коронавируса в России начали продавать "целебные" банки, противогазы против инфекции и заговоренную воду (200 рублей за 0,5 литра).

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