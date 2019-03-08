В России рейтинг Путина пробил дно: появились свежие данные

В России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет и составляет 32%.

По данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), за месяц Путин потерял почти 1% доверия избирателей. В конце января рейтинг составлял почти 33%, отмечает РБК.

Тем не менее, президент возглавляет список по уровню доверия среди граждан. На втором месте – министр обороны Сергей Шойгу (почти 15%), на третьем глава МИД Сергей Лавров (13%). Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют 7,5% респондентов.

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, на президентских выборах в России в марте 2018 года Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов. К ноябрю его рейтинг обвалился на 20% – до 56%.

Ранее в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов заявил, что Владимир Путин уже в ближайшие годы может окончательно упразднить выборы президента РФ и наделить себя полномочиями "батюшки-царя".

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