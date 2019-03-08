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В России рейтинг Путина пробил дно: появились свежие данные

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В России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет и составляет 32%.

По данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), за месяц Путин потерял почти 1% доверия избирателей. В конце января рейтинг составлял почти 33%, отмечает РБК.

Тем не менее, президент возглавляет список по уровню доверия среди граждан. На втором месте – министр обороны Сергей Шойгу (почти 15%), на третьем глава МИД Сергей Лавров (13%). Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют 7,5% респондентов.

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В России рейтинг Путина пробил дно: появились свежие данные

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, на президентских выборах в России в марте 2018 года Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов. К ноябрю его рейтинг обвалился на 20% – до 56%.

Ранее в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов заявил, что Владимир Путин уже в ближайшие годы может окончательно упразднить выборы президента РФ и наделить себя полномочиями "батюшки-царя".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Табачук Микола
Табачук Микола
И єто хорошо)))))
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Петров Игорь
Петров Игорь
...в 2000х х..ло взял страну с каким то ничтожным годовым ростом ввп в 10% ,и уже в 2018-м довел его рост до 1,6%..никто не верил что можно это сделать, а он смог...лапти-вы феерические идиоты.
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6
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k Konstantin
k Konstantin
если пересчитать это 45 миллионов клинических идиотов которые бродят по улицам а не содержатся в больницах и он хотят чтобы украина к ним присоединилась?
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