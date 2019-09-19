В России ребенок 5 дней провел с мертвой матерью и чуть не погиб: жуткие подробности

В городе Янаул (Башкирия, Россия) шестилетний ребенок провел 6 дней в запертой квартире с мертвой матерью.

Об этом сообщает "АиФ-Уфа". Жуткую картину обнаружила подруга 44-летней погибшей Альбины Лукмановой.

Отмечается, что мальчик и сам был на грани смерти от истощения.

В России ребенок 5 дней провел с мертвой матерью

Лукманова жила одна с шестилетним сыном. О смерти женщины стало известно не сразу. Тревогу забили воспитатели местного детского сада №7, в который ходил ребенок. Мальчик не появлялся там несколько дней, а его мать не приходила на родительские собрания.

Попытки найти семью дома успехом не увенчались – на звонок в дверь никто не отвечал.

Вскоре сотрудники детсада связались с подругой погибшей Аленой, у которой были ключи от ее квартиры. Придя, женщина обнаружила, что Лукманова мертва, а рядом находится истощенный малыш. Его сразу же доставили в реанимацию.

В России ребенок 5 дней провел с мертвой матерью Вести

При этом, когда и как именно умерла женщина, пока неизвестно. Официальную версию озвучит следствие только после завершения судмедэкспертизы.

Знакомые рассказали, что у погибшей не складывалась жизнь – отец мальчика отказался от него, женщине пришлось переехать из большого города в Янаул и постоянно менять работу.

Также в числе версий смерти женщины – проблемы со здоровьем. Предполагают, что она могла умереть от инфаркта или инсульта.

Как стало известно, после выписки мальчик, скорее всего, переедет в Москву к своей тете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Беларуси двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно.

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