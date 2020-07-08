В России ребенка чуть не убила зарядка для телефона: в чем опасность

В Москве (Россия) маленький ребенок получил удар током от зарядного устройства для телефона.

Как сообщает "Московский комсомолец", ЧП произошло на бульваре Маршала Рокоссовского 7 июля. Малыша госпитализировали с электротравмой. Ему всего 1 год и 7 месяцев.

Как сообщили в правоохранительных органах, около 21.00 малыш облизал вилку от зарядного устройства и вставил в розетку. Мама услышала характерный хлопок, затем раздался плач сына.

Правая ручка мальчика покраснела. На всякий случай родительница решила вызвать скорую помощь. Всю ночь малыш провел в больнице, на утро его выписали.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL, смартфон, пребывающий на зарядке, способен убить во сне лежащего рядом человека, с ним также смертельно опасно принимать ванную. Наибольшая опасность для жизни исходит не от электро-магнитного излучения, как думает большинство людей, а от электрического тока.

Современные зарядные устройства спроектированы по схеме импульсного преобразователя напряжения. Если старые зарядки стабильно выдавали нужное количество вольт (1, 3, 5), то сейчас всё действует иначе: внутри зарядного устройства находятся силовые элементы, работающие под напряжением иногда выше 220 вольт.

В этом плане небезопасными также есть некачественные "зарядки", смертельно опасным может быть еще взрыв аккумулятора, а также разговор по телефону во время грозы в открытом пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Алма-Атинской области Казахстана умерла 14-летняя девочка после того, как оставила смартфон заряжаться у изголовья кровати.